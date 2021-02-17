Россия разместит десятки тысяч военнослужащих у границ со странами Балтии

Россия проведет в этом году в Западном военном округе традиционные крупномасштабные военные учения "Запад", в рамках которых вблизи границ Балтийских стран будут размещены десятки тысяч военнослужащих.

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Гендиректор департамента внешней разведки Микк Марран сказал на презентации нового ежегодника департамента в среду, что картина опасности Эстонии не изменилась за год, главным источником опасности остается Россия, но департамент не видит военной угрозы с российской стороны.

Марран сказал о вооруженных силах России, что они сейчас находятся в наилучшем состоянии со времен развала Советского Союза.

В ежегоднике департамента отмечается, что, хотя в прошлом году коронавирус обширно и скрыто от общественности распространялся и в вооруженных силах России, их развитие в целом и важные способности слабо пострадали от вируса.

Нет также ни одного указания на то, чтобы Россия изменила долгосрочную стратегию своих вооруженных сил: повысить готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. "По-прежнему видно, что в этой сфере первичную важность для России представляет увеличение регионального перевеса сил, как в плане присутствия вооруженных сил, так и в модернизации и размещении ракетного вооружения", — говорится в ежегоднике.

В этом году ожидаются очередные ориентированные на Европу крупномасштабные учения. На учениях "Запад-2021", как обычно, отработают войну с НАТО в регионе Балтийского моря. Марран сказал журналистам, что на учениях "Запад" также отработают изолирование Балтийских стран от НАТО. В рамках учений Россия сосредоточит вблизи границ Балтийских стран десятки тысяч военнослужащих. По словам Маррана, учения также будут проходить на полигонах, расположенных в 100-200 км от границ Балтийских стран.

На время учений существенно возрастет активность ВВС РФ над Балтийским морем, Россия также, скорее всего, перебросит в этот регион военные корабли с Черного моря и из Северного флота, говорится в ежегоднике. Как и во время учений "Запад-2017", Россия, скорее всего, в составе региональной группировки войск РФ-РБ введет силы своей 1-й танковой армии и на территорию Беларуси.

Цикл предшествующих "Западу" учений уже стартовал, сами учения пройдут в первой половине сентября.

В ежегоднике отмечается, что эти учения "Запад" могут стать особенными во многих смыслах. Во-первых, их структуру может изменить ход событий в Беларуси, во-вторых, Китай может впервые принять в них участие.