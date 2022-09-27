Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт военкомата

На погранпункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по республике Северная Осетия — Алания. Кроме того, на "Верхнем Ларсе" разрешат пешеходный переход границы.

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На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров — время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.

Ранее стало известно, что ФСБ России направила военных и бронетранспортер к контрольно-пропускному пункту на границе — на случай, если бегущие от мобилизации россияне захотят прорвать границу и покинуть страну без оформления формальностей. В ведомстве отметили, что никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились. В то же время правозащитник Павел Чиков сообщил, что на КПП стали отказывать в выезде из России из-за мобилизации, однако случаи пока единичны.

25 сентября ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что российские власти могут запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастов, подходящих под мобилизацию. Два источника "Медузы" сообщают, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника "Верстки", запрет вступит в силу до 30 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов — утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.