Россия развернула 16 бомбардировщиков близ Финляндии и Норвегии

Россия развернула на своей авиабазе Оленья на Кольском полуострове, в 200 км от стран-членов НАТО Финляндии и Норвегии, 16 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95, способных нести ядерное оружие. Об этом пишет издание The Barents Observer в воскресенье, 14 мая, опираясь на спутниковые снимки, сделанные 7 мая.

Согласно этим снимкам, на авиабазе Оленья дислоцировано два сверхзвуковых Ту-160 и 14 турбовинтовых Ту-95. Ту-160 и 14 — Ту-95, причем таким образом, что они могут подняться в воздух очень быстро. "Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени на подъем в воздух своих истребителей для опознания самолетов, находящихся вблизи их воздушного пространства", — отмечает издание.

🇷🇺OLENYA AIR BASE🇷🇺

0.5M📸 from 7 May 2023 of the flight line. For anyone that follows @olga_pp98, you would know that Tu-95 aircraft from Olenya have been involved in recent missile launches into 🇺🇦. pic.twitter.com/HKLqZO5hPj