Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

Доходы РФ от экспорта нефти и газа составили за первые 100 дней войны против Украины более 90 млрд евро. Крупнейшими покупателями стали Китай и Германия, а важнейшей статьей дохода эксперты называют продажу сырой нефти.

За первые сто дней войны против Украины Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиардов евро. К такому выводу пришли сотрудники зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликовавшие в понедельник, 13 июня, отчет под названием "Финансирование войны Путина: Импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней вторжения".

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.

