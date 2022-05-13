Россия с завтрашнего дня приостанавливает поставки электричества в Финляндию

Компания RAO Nordic — дочернее предприятие российской генерирующей компании "Интер РАО" — приостанавливает поставки электричества в Финляндию. Об этом со ссылкой на сайт финской электросетевой компании Fingrid пишет Новая газета. Европа.

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Остановка импорта связана с проблемами у RAO Nordic при получении платежей за электроэнергию.

Подача электричества из России прекратится уже сегодня ночью. В Финляндии, впрочем, не считают, что у жителей возникнут перебои с электроэнергией: в Fingrid напомнили, что из России поступало лишь 10% от общего объема потребления. В компании пояснили, что недостаток можно будет компенсировать за счет увеличения импорта из Швеции.

В RAO Nordic подтвердили приостановку подачи электроэнергии. В компании отметили, что до сих пор не получили деньги за электричество, поставленное с 6 мая. "Эта ситуация является исключительной. Такое случилось впервые за более чем двадцатилетнюю историю нашего сотрудничества", — говорится в заявлении "дочки" "Интер РАО".