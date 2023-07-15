Россия снова атаковала Украину дронами: четыре из шести беспилотников удалось сбить
Foto: Vida Press

В ночь на 15 июля российская армия атаковала Украину шестью дронами-камикадзе "Шахед" с южного направления, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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По данным военных, четыре из шести беспилотников удалось сбить. Три из них были сбиты в Николаевской области, сообщил глава местной администрации Виталий Ким.

В Запорожье в результате атаки пострадал местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, из-за удара также был поврежден объект инфраструктуры, а в четырех многоэтажных домах выбило стекла.

Глава областной администрации Юрий Малашко уточнил, что российские войска ударили по окраине Запорожья двумя дронами, в результате чего ранения получил 62-летний мужчина.

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