Россия снова выключила "Северный поток". Европа аврально готовится к кризисной зиме

Россия в ночь на среду перекрыла поставки в Европу по основному трубопроводу "Северный поток". Официально на трехдневную профилактику, однако ЕС уже не считает "Газпром" надежным поставщиком и аврально готовится к холодной зиме без российского газа, к веерным отключениям, всплеску бедности и политическим потрясениям.

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Кремль развязал газовую войну против Евросоюза больше года назад. После февральского вторжения в Украину российский руководитель Владимир Путин еще сильнее прикрутил газовый кран и поставил Европу перед лицом многолетнего энергетического кризиса исторических масштабов.

Теперь про дефицит и нормирование потребления газа заговорили не только Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС) и Германия — крупнейшая экономика и промышленный мотор ЕС. О веерных отключениях уже заикается Франция — единственная ядерная и главная энергетическая держава ЕС.

"Совершенно очевидно, что Россия использует поставки газа в качестве оружия в этой войне. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию полного отключения газа", — сказала во вторник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции France Inter.

А накануне ее начальница, премьер-министр Франции Элизабет Борн предложила всем немедленно начать экономить — иначе бизнес ждут веерные отключения, чтобы не оставить население без света и тепла.

"Перед лицом дефицита энергоресурсов грядущей зимой нам остается одно — сократить потребление энергии. Если мы этого не сделаем, придется жестко нормировать газ, что чревато экономическими и социальными последствиями", — сказала она.

ЕС готовится прожить зиму без "Газпрома", но пока не понимает, как это сделать. Министры энергетики 27 стран ЕС — второй после США мировой экономики и крупнейшего политического союза на планете с населением 450 млн человек — соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить, как прожить зиму, и не одну.

Можно ли обойтись без российского газа?

"Пока что все разговоры о зиме 2022/23 годов. Однако потребность в господдержке наверняка этим не ограничится. Согласно текущим оценкам, в следующем году цены на энергоносители останутся высокими, а то и вырастут еще больше", — пишут экономисты британского Institute for Government.

Цены уже взлетели в 10 раз, заводы закрываются, а население в ужасе ждет неподъемных счетов за свет и газ грядущей зимой. Виной тому сокращение поставок из России. Кремль ссылается на технические причины, однако Европа считает газовую блокаду ответом на санкции Евросоюза против России за нападение на Украину.

Российский импорт до войны покрывал около 40% европейского потребления газа. Теперь эта доля уменьшилась до 25%, поскольку текущие поставки не превышают трети средних объемов за последние пять лет.

Заместить российский газ быстро не получится. Свободного сырья на рынке просто нет: все существующие альтернативные поставщики вроде Катара, Норвегии или США не способны стремительно нарастить производство. Даже если сейчас вложить миллиарды в разработку новых месторождений, промышленная добыча начнется не раньше, чем через 10-15 лет.

К тому моменту Европа вообще собралась переходить на возобновляемые источники энергии и отказываться от ископаемого топлива.

Если невозможно нарастить предложение, остается одно — ограничить спрос.

Обсуждаются самые экзотические варианты. Например, реформа ценообразования на рынке электроэнергии с целью отвязать цену света от цены газа. Или создание картеля покупателей, когда все европейские потребители российского газа договорятся, что не будут покупать российское сырье дороже какой-то цены, и "Газпром" по идее вынужден будет уступить, чтобы продать хоть что-то, получить прибыль и избежать консервации месторождений.

Однако все это лишь косвенно влияет на простое ценовое уравнение спроса и предложения. В отсутствие возможности быстро заменить предложение российского газа из альтернативных источников по приемлемой цене остается только одно — сокращать спрос. Если не добровольно, то принудительно.

Да будет тьма

Пока что все дискуссии в Европе сводятся к обратному: как компенсировать населению и промышленности растущие расходы на свет и тепло. Власти европейских государств уже пообещали выделить более 280 млрд евро на компенсации бизнесу и гражданам, подсчитали аналитики Bloomberg.

Однако субсидии только поддерживают спрос на энергоносители, усугубляя проблему высоких цен, жалуются экономисты.

"Эксперты энергетической отрасли с момента зарождения нынешнего кризиса неустанно и настоятельно советовали поставить во главу угла энергосбережение. Однако политики и журналисты зациклились на сверхприбылях компаний отрасли, реформе энергорынка и субсидировании", — сокрушается глава консалтинговой компании Neon и профессор немецкой Hertie School Лион Хирт.

Еврокомиссия прислушалась к их советам еще весной и предложила всем 27 странам союза сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Еще до того, как все задумались о выполнении этой рекомендации, она устарела — поставки "Газпрома" уменьшились существеннее ожиданий.

Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года — всего 250 млн в сутки. За лето экспорт упал со 140 млн в июне до 115 млн в августе, причем при выключенном на профилактику "Северном потоке" он опускался до исторического минимума, всего около 80 млн кубометров в сутки.

Тем не менее, страны ЕС сумели с опережением графика восполнить запасы в подземных газохранилищах. Сейчас они на четверть превышают прошлогодние показатели, и в целом полны почти на 80%. Весенний план Еврокомиссии перевыполнен, однако радоваться рано.

Текущих запасов хватит только на очень теплую зиму, и потом немедленно встанет вопрос о заполнении хранилищ к следующей зиме. В отсутствие российского газа это невозможно.

"Газпром" обещает, что после профилактики единственного газоперекачивающего агрегата "Северный поток" снова включат, пусть и не на полную мощность.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", — сообщила компания.

Однако европейцы давно считают, что Кремль лукавит, и еще в прошлую профилактику готовились к полному отключению под любым предлогом. И сейчас они надеются на российский газ, но готовятся к худшему.

"У них то "профилактика газопровода", то "контрактные разногласия", — не верит в искренность "Газпрома" Симоне Тальяпьетра, экономист исследовательского центра Bruegel и профессор университета Джонса Хопкинса. — Для Европы основной сценарий развития событий грядущей зимой — сокращение поставок российского газа до нуля".