Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных границ

О соответствующих планах российское правительство заявило еще в начале прошлой недели, 15 июля было дедлайном для публикации постановления. Теперь граждане РФ и ЕС смогут пересекать границу с туристическими целями.

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Правительство РФ выпустило постановление, отменяющее ограничения по пересечению сухопутных границ россиянами и иностранцами. Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости". Позднее подтверждение появилось на Официальном портале правовой информации.

Ограничения действовали с марта 2020 года, их стали постепенно смягчать в прошлом году. 4 июля кабинет министров пообещал полностью отменить эти меры, 15 июля было крайней датой для принятия этого решения.

До недавнего времени россияне могли свободно выезжать из страны самолетом или по морю. В случае с сухопутными границами все зависело от того, куда направлялся путешественник: в Абхазию, Южную Осетию, Беларусь, Монголию, Казахстан или Грузию можно было уехать без каких-либо оснований, для поездок в страны ЕС требовалась уважительная причина (учеба, работа, лечение или визит к родственнику).

Изменения затронут и иностранцев — теперь для них не требуются аналогичные основания для въезда в Россию. Однако европейские туристы, направляющиеся в страну, должны будут сдать ПЦР-тест вскоре после прибытия.

При этом российские и финские СМИ утром сообщали, что путешественников "разворачивали" на границе двух стран, если у них не было оснований для въезда. На тот момент правительство еще опубликовало свое постановление. Путешественники, прибывшие на границу позднее, подтвердили "Фонтанке", что смогли пройти пограничный контроль. Источники Delfi сообщают, что успешно прошли контроль в Ивангороде на границе с Эстонией.