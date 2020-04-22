Россия: участники акции протеста против самоизоляции получили до 15 суток

Суды Владикавказа начали рассматривать административные дела по несогласованной акции протеста. 14 человек приговорены к административным арестам.

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14 участников митинга против режима самоизоляции во Владикавказе получили во вторник, 21 апреля, от трех до 15 суток ареста в различных судах Владикавказа. Протоколы были составлены по статьям неповиновение представителю власти и организация несогласованного массового мероприятия. В среду суды продолжат рассматривать административные дела.

Сотни человек вышли в понедельник на несанкционированную акцию в центре столицы Северной Осетии Владикавказа, протестуя против ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. По требованию протестующих к ним вышли несколько членов республиканского правительства, а также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заявивший, что "лечение одно — сидеть дома". Демонстранты освистали главу республики.

"ОВД-Инфо" отмечает, что жители Владикавказа выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они добиваются от властей "разъяснения ситуации" и поддержки людей. Как сообщает Telegram-канал Baza, протестующие требовали назначить временное правительство во главе с депутатом Собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым, который, однако, протесты не поддержал, призвав жителей города оставаться дома.

Онлайн-протесты

В ряде городов России, в том числе и в Москве, в понедельник прошли виртуальные акции протеста против режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.

В приложении "Яндекс.Навигатор" на карте в центре российской столицы появилось множество протестных комментариев, таких как "Ну хоть так сходить на митинг. Нет жуликам и ворам!", "Всем зарплат за счет Путина! За его личный счет!", "Требуем у Путина вернуть наши законные деньги!", "Мы здесь власть", передает корреспондент DW.