Россия уничтожает украинские трансформаторы. Почему они важны и как их можно защитить?

Россия уже почти два месяца осуществляет еженедельные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, отыскивая ее уязвимые места. Ракетное нападение 23 ноября было едва ли не самым мощным с начала войны и фактически привело к блэкауту — то есть временной потере управляемости энергосистемы. На некоторое время России удалось разорвать единую цепь поставки и потребления электричества в Украине.

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Эксперты и чиновники указывают, что чаще всего целью ракетных ударов становились именно крупные трансформаторные подстанции, то есть узлы, "сшивающие" украинскую энергосистему воедино.

Основное назначение трансформаторных станций — снижать напряжение, которое на выходе с электростанции очень высоко — 500-750 кВ, и для конечного потребителя не годится. Они используются для распределения тока из магистральных сетей в региональные и для снижения — а иногда повышения — его напряжения.

В большинстве случаев, когда российские военные наносят удары по ТЭЦ и ТЭС, на самом деле они пытаются попасть не в сами блоки, генерирующие электроэнергию, а в распределительные станции при них.

На это, в частности, обратил внимание руководитель крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.

"Разбиты (возле ТЭЦ) открытые распределительные устройства. Они бьют по инфраструктуре, которая позволяет выдавать мощность", — сказал он в интервью "Экономической правде" 19 октября.

Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечает, что за полтора месяца регулярных атак в Украине не осталось неповрежденных крупных трансформаторных подстанций.

Российская армия в определенной степени добилась своей цели — разорвать цепь поставок электроэнергии от производителя до потребителя. Полностью погрузить Украину в темноту ей мешает только эффективность сил ПВО и быстрая работа украинских энергетиков.

Они очень быстро заменяют разрушенные трансформаторы и чинят высоковольтные линии передач. Но бесконечно это делать не получится.

По словам Кудрицкого, еще до полномасштабного вторжения российской армии в "Укрэнерго" накопили "самый большой в мире" запас трансформаторов. Запорожский завод выпускал всю линейку: от маленьких до сверхмощных автотрансформаторов.

Но этот запас тоже не бесконечен.

Сейчас Украине помогают западные партнеры, в частности, Литва и США. А "Укрэнерго" самостоятельно разыскивает сверхмощные автотрансформаторы по всему миру: в Китае, Испании, Бельгии, Южной Корее, Индии, Японии.

Бывший глава "Укрэнерго", а ныне руководитель частной компании по производству электроэнергии Юрий Касич объясняет, что сейчас наибольшая потребность возникла именно в этих больших и мощных автотрансформаторах.

На магистральных подстанциях, по его словам, их используются сотни.

Сколько из них повреждены из-за российских обстрелов, неизвестно. Но устройства эти довольно сложные, массивные и тяжелые в транспортировке.

"Его вес около 200 тонн, он транспортируется в полуразобранном состоянии. Все составные части привозятся на площадку и должны встать на те установочные места, где стоял старый автотрансформатор. Подойдет или не подойдет — вопрос. Собрать его и наладить — это еще 1-1,5 месяца. Это занимает много времени, не все так просто, как нам иногда кажется", — говорит Касич.

Другая проблема — совместимость оборудования. Трансформаторы, которые могут предложить Украине европейские партнеры, не подходят для ее энергосистемы, поскольку она работает на меньших напряжениях, чем в Европе — 330 кВ против 400 кВ. Поэтому далеко не все из них можно установить в украинских трансформаторных станциях, тем более быстро.

По словам Владимира Кудрицкого, в Украине всего около 90 магистральных подстанций. Они занимают довольно большую площадь — от 10 до 45 гектаров, содержат сотни единиц разнообразного оборудования и восстановить их работоспособность за несколько дней можно лишь частично.

Уберечь трансформаторные станции от обстрелов можно под землей. Юрий Касич полагает, что надо строить новые подземные модульные трансформаторные подстанции. Построить такую станцию возможно за 3-5 месяцев, говорит он.

"Подстанцию, которую скрыли, забетонировав под землю, труднее будет достать, и она будет в будущем, возможно, основой параллельной энергетической системы страны, о которой заявлял президент. И я очень верю, что именно это он и имел в виду", — считает он.

Касич имеет в виду заявление президента Зеленского, сделанное 16 ноября, в котором тот сказал, что Украина начинает строить "параллельную энергосеть".

Но с идеей подземных станций согласны не все.

Эксперт по энергетике, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что под землей можно разместить лишь отдельные не слишком мощные трансформаторные будки, которые на выходе будут давать 220 В и иметь оборудование для охлаждения.

"Но если речь идет о подстанциях, о распределительных объектах, которые, например, обеспечивают повышение напряжения до 750 кВ для дальнейшей транспортировки, то вполне понятно, что его никуда под землю не спрячешь, и на расстоянии 200 м друг от друга трансформаторы не установишь", — сказал Рябцев.

Крупные станции можно защитить лишь с помощью ПВО, считает он.

А в стратегической перспективе нужно думать об увеличении числа электростанций. Чем короче маршрут к конечному потребителю, тем меньше нужно трансформаторных станций, и, соответственно, тем менее они уязвимы для ракетных ударов.

Каждая украинская область должна иметь большое количество собственных источников генерации, а не зависеть от одного мощного источника, производящего энергию на несколько регионов, считает Геннадий Рябцев.

Этими источниками энергии могут стать малые ядерные реакторы, о которых недавно говорил президент Зеленский.

По его словам, уже вроде бы есть договоренность с США о строительстве нескольких малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах по всей стране.

Рябцев объясняет, что речь идет об экспериментальной технологии "зеленого водорода", получаемого электролизом из воды с помощью энергии, вырабатываемой малыми модульными ядерными реакторами. "Зеленым" он называется потому, что экологически безопасен.

Однако малые модульные реакторы пока находятся в стадии исследования. Более того, лицензию на эту технологию имеет только американская компания, но у нее нет разрешения на экспорт ее за границу.

По мнению экспертов, в ближайшие пять лет такие реакторы в Украине не появятся. А значит, придется обходиться тем, что есть.