Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", Британия это отрицает

Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Российские бомбардировщики использовали четыре авиабомбы, заявили в российском оборонном ведомстве. Однако министерство обороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было. Корреспондент Би-би-си на борту корабля сообщает, что в непосредственной близости от "Дефендера" стрельба не велась и курс он не менял.

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Как заявили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", — говорится в заявлении.

По данным российских военных, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер". Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, утверждается в сообщении. Из-за инцидента в минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", — утверждают в минобороны России.

Однако министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле такого инцидента не было.

"Сегодня утром "Дефендер" осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии через Черное море, — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. — Согласно обычной для этого маршрута практике, корабль следовал по международно-признанному коридору разделения движения. Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по британскому времени [11:45 по Москве — ред.] Как обычно происходит в таких случаях, российские корабли следили за его проходом, кораблю также сообщили об учениях, которые проходили от него на некотором расстоянии".

"По эсминцу "Дефендер" предупредительных выстрелов сделано не было. Корабль Королевских военно-морских сил проводит ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом, — сказано в сообщении британского министерства обороны, опубликованном в "Твиттере". — Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному морскому сообществу заблаговременное предупреждение о своей деятельности. В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы".

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который находится на борту "Дефендера", сообщил, что стрельбы в непосредственной близости от британского корабля не было, и он прошел сквозь территориальные воды близ Крыма, не меняя курса. Как передает наш корреспондент, над "Дефендером" кружило более 20 российских самолетов, а корабли ВМС России временами подходили к эсминцу на расстояние не более 90 метров.

Временами эсминец Королевского флота сопровождали более 20 российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения.

"Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне — мы видели берег — и не сменил курс. Сейчас мы уже в международных водах, но над нами все еще летают российские самолеты.

Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет — и ее не было. Но российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды.

Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы "Дефендер" поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)."

14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Агентство Интерфакс цитирует заявление российского оборонного ведомства в связи с инцидентом. "Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — сказано в нем. — Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Как утверждает министерство обороны, "Дефендер" "нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", и об этом было заявлено британскому военному атташе в Москве.

Британское оборонное ведомство в свою очередь отмечает, что "Дефендер" шел по "наиболее прямому и международно-признанному пути между Украиной и Грузией". При этом в его заявлении подчеркивается, что "Великобритания не признает российских претензий на Крым и будет и дальше придерживаться международного консенсуса в отношении того, что российская аннексия Крыма является незаконной".