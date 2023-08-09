Россия увеличит численность войск на западных границах

Увеличение численности российских войск на западных границах РФ будет ответом на "растущую угрозу" от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Россия увеличит численность войск на своих западных границах. Об этом заявил на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду, 9 августа, глава ведомства Сергей Шойгу. Причинами такого решения он назвал "милитаризацию Польши", вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе — и Швеции. По словам Шойгу, накапливая войска на западных границах, Россия должна дать ответ на "растущую угрозу со стороны НАТО". "На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", — пояснил министр. Кроме того, риски для России вызваны, как утверждает Шойгу, "масштабными закупками" Польшей оружия у США, Великобритании и Южной Кореи, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию. В связи с этим он пообещал рассмотреть вопросы создания Московского и Ленинградского военных округов, появление которых запланировано на осень текущего года.

"Серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта"

В ходе заседания Сергей Шойгу также заявил, что существуют "серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта" из-за готовности западных стран вкладывать в Украину значительные ресурсы. О каком именно конфликте идет речь, глава Минобороны РФ не пояснил. По его сведениям, страны НАТО "активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16". Помимо этого, Шойгу утверждал, что "имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории".

О воссоздании округов Шойгу говорил и раньше

В декабре 2022 года Сергей Шойгу сообщил, что его министерство планирует воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. В 2010 году на их базе был создан Западный военный округ. 17 января нынешнего года Минобороны РФ сообщало, что Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих. Тогда же было заявлено, что масштабные изменения состава вооруженных сил будут проводиться в 2023-26 годах.