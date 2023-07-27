Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ночь на 27 июля российские войска нанесли новый ракетный удар по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, целью атаки стала портовая инфраструктура.

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Российские ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки в акватории Черного моря.

В результате попадания повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Погиб охранник 1979 года рождения.

Командование Воздушных сил ВСУ уточняет, что всего было произведено два пуска крылатых ракет.

Кроме того, по данным украинских военных, из района Приморско-Ахтарска (города в Краснодарском крае РФ — прим. Delfi) по территории Украины были выпущены восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Все они были уничтожены силами ПВО в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей, заявили в ВСУ.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их "возмездием" за взрыв на Крымском мосту. В ночь на 23 июля центр Одессы подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны, в результате чего был разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за "безграмотных действий операторов украинской ПВО". В Кремле утверждают, что собор повредили украинские "антиракеты".

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