Россия (во второй раз) признала пять европейских стран "недружественными"

Правительство ограничило для нескольких европейских стран возможность нанимать сотрудников в свои посольства и консульства на территории РФ. Ранее все эти государства попали в другой список "недружественных", дающий возможность расплачиваться по долгам с их гражданами и компаниями в рублях вместо евро.

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️Правительство РФ включило Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию в список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении Российской Федерации, российских компаний и граждан. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте российского кабинета министров.

После включения стран в перечень "недружественных" у правительства РФ появилась возможность ограничить их дипломатические представительства в найме на работу сотрудников на российской территории. "Согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения", — говорится на сайте кабинета министров.

Список недружественных стран, в отношении которых вводят подобные ограничения, появился весной 2021 года, когда соответствующий указ издал президент Владимир Путин. Тогда в перечень вошли США и Чехия. Как отмечают в российском правительстве, "перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться".

При этом в марте 2022 года в рамках нового указа Путина кабинет министров РФ утвердил еще один список "недружественных" стран и территорий — в него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны-члены ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария Южная Корея и Япония. Согласно указу, Россия, ее граждане и компании получили возможность выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях, а не в валюте. Все сделки с компаниями из таких стран должны получать одобрение специальной правительственной комиссии.