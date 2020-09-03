Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом и ОАЭ

Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, следует из распоряжения правительства. В Египет разрешено летать только в Каир, курорты по-прежнему закрыты для авиаперелетов из России. СМИ не угадали, выдвигая версии, какие страны пополнят список разрешенных для пассажирских перевозок.
Россия начала возобновлять регулярные пассажирские авиарейсы, приостановленные 27 марта из-за коронавируса, 1 августа. Первыми странами, открытыми для полетов, стали Турция, Британия и Танзания. С 7 августа разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
Теперь председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом - это три рейса в неделю, только в Каир (с курортами авиасообщение Россия прервала после теракта 2015 года). В Объединенные Арабские Эмираты будет два рейса в неделю - в Дубай. На Мальдивы - также два рейса в неделю, говорится в сообщении.
Частота воздушного сообщения со Швейцарией будет увеличена с одного до четырех рейсов в неделю, сообщили в правительстве (два рейса "Аэрофлота" в Женеву и два рейса Swiss Air в Цюрих).
Решение было предложено оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, исходя из критериев безопасности- 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев Covid-19 и т.д.
Как и в предыдущих случаях, Россия действовала на основе принципов взаимности - то есть эти страны должны быть согласны принимать авиарейсы из России.
Ранее на этой неделе стало известно, что рейсы из России готовы принимать две европейские страны - Польша и Греция, но они в список пока не попали.
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус. Власти Польши исключили Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии запрещено прямое авиасообщение. При этом на уровне ЕС была принята рекомендация не допускать пассажиров из России, где по-прежнему выявляется большое число новых случаев заражения Covid-19.
Коронавирус в России: число заразившихся превысило один миллион
Правительство России также разрешило иностранцам многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в стране. Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, пишет ТАСС.
26 августа президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой, отвечающей за борьбу с Covid-19, перспективы открытия авиасообщения с другими странами, но тогда никаких заявлений о расширении списка стран так и не прозвучало.
Российские СМИ в августе предполагали, что власти могут объявить о возобновлении авиасообщения еще с семью странами - об этом писали "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. В итоге из предполагаемого списка полеты были разрешены только в Египет (и только в Каир).