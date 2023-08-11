Россия впервые за полвека отправила миссию на Луну

Первая в современной истории России лунная миссия успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области, пишет "Медуза" со ссылкой на "Роскосмос".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К Луне была отправлена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Старт состоялся 11 августа в 2:10 по московскому времени (летом совпадает с рижским).

"Луна-25" выйдет на окололунную орбиту 16 августа, а сядет на лунную поверхность 21 августа. Мягкая посадка должна произойти к северу от кратера Богуславский.

Это первая российская лунная миссия с 1976 года. Тогда к Луне была отправлена советская станция "Луна-24". По задумке, "Луна-25" станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны.

Автоматическая станция "Луна-25" — первая российская миссия на Луну с 1976 года, когда была запущена советская станция "Луна-24".