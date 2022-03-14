Россия все же ответила суду ООН на обвинения в искажении понятия геноцида

Международный суд ООН в Гааге получил письменные возражения России против принятия обеспечительных мер по жалобе Украины. Киев просил суд потребовать от России немедленного прекращения военных действий до решения о том, нарушают ли они Конвенцию о геноциде. Москва утверждает, что у суда нет юрисдикции рассматривать спор о применении силы в Украине.

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Владимир Путин заявил в обращении перед началом вторжения России в Украину, что "цель спецоперации - защита людей которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид" для оправдания агрессии и просит суд потребовать от нее прекращения боевых действий в рамках обеспечительных мер.

В основной жалобе Киев отрицает утверждения российских властей о геноциде на востоке Украины и настаивает на отсутствии у них такого основания для проведения военной операции.

Полубойкот. Как слушалось дело

На состоявшиеся 7 марта слушания в Гааге по вопросу об обеспечительных мерах российская делегация не явилась, ссылаясь на слишком короткий срок, в который они были назначены. Однако "из уважения к суду" российские власти представили свою письменную позицию. Документ опубликован на сайте суда, первым на него обратил внимание глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На слушаниях, по его словам, представители Киева напомнили, что смерть гражданских лиц не может считаться геноцидом при отсутствии доказательств умысла уничтожения этнической группы. Они также обращали внимание суда на то, что русскоговорящие жители Мариуполя не поддерживают действия России.

Что ответила Россия

Россия считает, что поставленный Киевом вопрос о законности применения ею силы в Украине и понуждении к прекращению военных действий не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН, поскольку эти действия не являются геноцидом и не связаны со спором о геноциде. А применение силы и признание одним государством других Конвенция о геноциде не регулирует.

Россия утверждает, что основывала свои действия на нормах Устава ООН о праве на самооборону и праве наций на самоопределение. Какая именно нация реализовывала право ЛНР и ДНР на самоопределение, в документе не уточняется, обратил внимание в глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.

Путин, согласно позиции России, употребил в своем обращении понятие "геноцид" не как определение, данное Конвенцией, а как понятие международного обычая или национального законодательства. Проблема с этим аргументом в том, что и в Конвенции, и в международных обычаях, и в российском праве геноцид определяется одинаково, утверждает Коротеев.

Однако Россия настаивает, что ссылки на геноцид для обоснования спецоперации в любом случае не были первостепенными. А разбирать вопрос за пределами спора о нарушении Конвенции о геноциде у суда юрисдикции нет.

Россия просит суд это признать и воздержаться от обеспечительных мер, а дело "о ложных и оскорбительных утверждениях России о геноциде как предлоге для ее незаконной военной агрессии" - прекратить.

Как отреагирует суд. Прогнозирует эксперт

Россия не стала бойкотировать этот спор, а продемонстрировала "полубойкот", проявив уважение к суду, отмечает другой эксперт по международному праву, пожелавший остаться анонимным. По его мнению, вопрос о юрисдикции суда - действительно не однозначный, поскольку в официальных российских документах о геноциде действительно не говорится. Заявления России о геноциде были "пропагандистской завесой", но формально Россия ссылается на помощь ЛНР и ДНР в самообороне, объясняет эксперт. При этом спор о толковании Конвенции о геноциде является теоретическим, а спор о фактах ее нарушения в этом деле отсутствует.

Если бы Россия приняла участие в слушаниях, а само дело слушалось не в экстраординарной обстановке, суд мог бы и принять российские аргументы, рассуждает эксперт. Но при рассмотрении ходатайства об обеспечительных мерах вопрос юрисдикции рассматривается поверхностно, так что эта проблема может возникнуть лишь на следующих стадиях рассмотрения дела по существу.

По прогнозу эксперта, суд все же примет обеспечительные меры в ближайшие пару недель и издаст приказ о прекращении военных действий. А доводы о юрисдикции начнет рассматривать позже - уже на стадии рассмотрении спора по существу.