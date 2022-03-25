Россия второй раз назвала свои потери в войне: погиб 1 351 военнослужащий

Генштаб России второй раз за время вторжения в Украину огласил данные о боевых потерях - погибли 1 351 человек, ранены - 3 825 военных. Это вторая официальная оценка России своих потерь. 2 марта министерство обороны заявило о 498 погибших в Украине российских военных.

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"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения", — сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

Россия второй раз за время вторжения в Украину оглашает официальные данные о своих потерях.

2 марта представитель министерства обороны России заявил, что после 24 февраля в Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Украина утверждает, что погибли более 14 тысяч российских военных. Минобороны России не комментировало эти цифры. Би-би-си не имеет возможности независимо проверить заявления о потерях.