Россия ввела ответные санкции против 963 американцев, в том числе, Байдена

Россия ввела санкции в отношении 963 американцев, в том числе президента США Джо Байдена, и 26 канадцев, сообщило в субботу МИД России.

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Тем, кто находится в "черном списке" официальной Москвы, запрещен въезд в Россию.

Санкции были введены в отношении президента США и его супруги Джилл Байден, госсекретаря Энтони Блинкена, директора Центрального разведывательного управления Уильяма Чайлда, генерального прокурора Мерика Гарланда, а также законодателей и официальных лиц США.

В заявлении министерства говорится, что оно видит разницу между американским народом и "властями США, разжигающими русофобию, и теми, кто им служит". Именно эти люди, поясняет МИД, внесены в черный список.

Российское министерство также опубликовало "черный список" граждан Канады, в который вошли 26 человек.

По мнению внешнеполитического ведомства, санкции против Канады являются ответом на "враждебные действия канадского режима Джастина Трудо, взявшего на вооружение воинствующую русофобию".

Осуждая Россию за вторжение в Украину, Запад ввел в отношении России беспрецедентные экономические санкции, которые становятся все более жесткими по мере того, как Россия продолжает свою войну.