Россия вводит бесплатные электронные визы для въезда в Калининградскую область

С 1 июля 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 года № 595 граждане ряда государств могут оформлять на специализированном сайте МИД России однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области Российской Федерации.

Как сообщает Посольство России в Эстонии, электронные визы в Калининградскую область РФ будут выдаваться для граждан следующих стран:

1. Австрия

2. Андорра

3. Бахрейн

4. Бельгия

5. Болгария

6. Ватикан

7. Венгрия

8. Германия

9. Греция

10. Дания

11. Индия

12. Индонезия

13. Иран

14. Ирландия

15. Исландия

16. Испания

17. Италия

18. Катар

19. Кипр

20. Китай (включая Тайвань)

21. Корейская Народно-Демократическая Республика

22. Кувейт

23. Латвия

24. Литва

25. Лихтенштейн

26. Люксембург

27. Малайзия

28. Мальта

29. Мексика

30. Монако

31. Нидерланды

32. Норвегия

33. Оман

34. Польша

35. Португалия

36. Румыния

37. Сан-Марино

38. Саудовская Аравия

39. Северная Македония

40. Сербия

41. Сингапур

42. Словакия

43. Словения

44. Турция

45. Филиппины

46. Финляндия

47. Франция

48. Хорватия

49. Чехия

50. Швейцария

51. Эстония

52. Япония.

Электронная виза выдается бесплатно на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Иных документов не требуется.

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда и выезда только через следующие пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации:

- воздушный пункт пропуска "Калининград (Храброво)";

-морской пункт пропуска "Калининград (участки

в городах Калининград, Балтийск и Светлый)";

-автомобильные пункты пропуска "Багратионовск", "Гусев", "Мамоново (Гжехотки)", "Мамоново (Гроново)", "Морское", "Пограничный", "Советск", "Чернышевское";

- железнодорожные пункты пропуска "Мамоново", "Советск".

Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию Российской Федерации с целью транзитного проезда в данную область или выезда из нее, в том числе через аэропорты в беспересадочном режиме, невозможен.

Представители транспортных компаний могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России по адресу: http://electronic-visa.kdmid.ru , где информация о порядке проверки размещена на русском и английском языках.