Россия выделит миллион долларов на борьбу с коронавирусом

В 2020 году Россия выделит Всемирной организации здравоохранения миллион долларов на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Там уточнятся, что это добровольное единовременное пожертвование.

Бюджет ВОЗ формируется из обязательных взносов стран-участниц и добровольных пожертвований.

Размер обязательных платежей рассчитывается исходя из "благосостояния страны и ее народонаселения". В этом году обязательный взнос России должен был составить 5,7 млн долларов. У США он в десять раз больше: 57,8 млн долларов.

Ранее Россия отправила военные самолеты с гуманитарной помощью и медиками в Италию и Сербию. В Италии помощь вызвала разногласия: газета La Stampa сообщила, что 80% российской помощи бесполезны.

Кроме того, гуманитарную помощь отправили в США, однако не бесплатно. Соединенные Штаты заявили, что Россия продала им медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.