Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание в 2012 году
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Минюст РФ не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации Навальному. Россия обязана выплатить политику 8500 евро.

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Россия выплатит Алексею Навальному 8500 евро компенсации за задержание на акции на Болотной площади в 2012 году. В четверг, 11 ноября, пресс-служба Минюста РФ сообщила, что ведомство не будет оспаривать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Оно было вынесено 10 ноября 2020 года, речь идет о деле "Навальный и Гунько против России". 6 мая 2012 года Навальный был задержан во время протестной акции и оставлен на ночь в отделе полиции, позднее его подвергли административному аресту.

Нарушено право на свободу и личную неприкосновенность

ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по защите прав человека, право на свободу и личную неприкосновенность. В суде отметили, что при задержании Навальный подвергался "унижающему достоинство обращению", в частности, сотрудники полиции выкручивали ему руки, хотя он не оказывал сопротивления. Еще один участник акции, Вадим Гунько, получил 7500 евро компенсации.

Акция 6 февраля 2021 года, согласованная московскими властями, переросла в столкновения демонстрантов с полицией, были задержаны более 400 человек, фигурантами уголовных дел стали почти 30 человек. Многие участники заявляют, что столкновения были спровоцированы силовиками и неизвестными в масках.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить условное наказание Алексея Навального на реальный срок по делу "Ив Роше", политик получил 2 года и 8 месяцев колонии. На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку Навального были задержаны около 10 тысяч человек.

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