Россия вышла на пятое место по коронавирусу, обогнав Германию и Францию

В России впервые выявили больше 11 тысяч случаев коронавируса за сутки. Россия вышла на пятое место по числу заболевших, опередив Германию и Францию. Уже пять дней подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. За последние сутки умерли еще 88 человек с коронавирусом.

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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 за сутки увеличилось на 11 231 в 84 регионах, из них в Москве - 6703, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

Теперь в стране зарегистрировано уже 177 160 случаев Covid-19, в Москве - 92 676. Россия вышла на пятое место в мире, обогнав Германию и Францию. По данным Университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано 168,1 тысячи случаев и 173,2 тысячи соответственно.

Первое место занимают США, следом идут Испания, Италия и Великобритания. Однако по суточному приросту случаев Covid-19 Россия делит второе место в мире с Бразилией - там также 11,1 тысячи, отмечает Интерфакс (в США - 24,2 тысячи).

За сутки в России умерли 88 человек с коронавирусом. В Москве - 39 человек, число жертв в столице увеличилось до 905. За весь период пандемии в России умерли 1 625 человек, выздоровели - 23 803 человека.

В среду оперативный штаб сообщал о 10 559 новых случаев коронавируса в России, во вторник было зафиксировано 10 102 случая заражения, в понедельник - 10 581, в воскресенье - 10 633. Таким образом, дневной прирост по стране уже пятый день превышает 10 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 169,4 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 231 623 человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне говорил, что около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил Мурашко. Всего в российских больницах сейчас более 80 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус и с коронавирусной инфекцией.

В среду президент Владимир Путин провел онлайн-совещение с правительством. Глава Роспотребнадзора Анна Попова представил рекомендации для руководителей регионов по возможному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Он состоит из трех этапов и предусматривает постепенное открытие объктов торговли и услуг, а также прогулки в парках и занятия спортом на свежем воздухе.

Выступавший на совещании мэр Москвы Сергей Собянин выступил против отмены запретительных мер в сфере услуг. Режим самоизоляции продолжает действовать, заявил он. Зато в Москве с 12 мая должна начать работа вся промышленность и возобновятся стройки. В интервью программе "Время" Собянин сказал, что в числе прочего это поможет снизить уровень преступности, так как трудовые мигранты вернуться на работу.