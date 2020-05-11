Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 221 344 человека.

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Таким образом, Россия в понедельник по количеству зараженных обогнала Британию и Италию. По официально подтвержденному числу заболевших страна вышла на третье место в мире.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 84 российских регионах. 6 169 новых случаев приходятся на Москву. Всего в столице зарегистрировано 115 909 заболевших Covid-19.

На втором месте по количеству новых заболевших находится Московская область (1 079 новых случаев), на третьем - Санкт-Петербург (307 новых случаев).

94 пациента с коронавирусом за последние сутки умерли. Таким образом, общее число умерших составило 2 009 человек.

Из больниц за последние сутки выписали 5 495 человек, общее число выписанных составило 39 801 человек.

Утром в понедельник Роспотребнадзор отчитался, что всего в России на данный момент проведено более 5,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 188 тысяч, добавили в ведомстве.