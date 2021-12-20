Россия высылает двух немецких дипломатов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В МИД РФ назвали "симметричным ответом" решение об объявлении персонами нон грата двух дипсотрудников посольства Германии в России.

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Москва вызвала в МИД РФ посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра (Geza Andreas von Geyr) и сообщила ему об объявлении персонами нон грата двух сотрудников диппредставительства Германии в России. Об этом в понедельник, 20 декабря, уведомили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ указали, что данный шаг является "симметричным ответом" на решение Германии выслать двух дипломатов посольства России в ФРГ после вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен.

Послу ФРГ в РФ заявлен "решительный протест"

"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве считают вердикт суда в Берлине "абсолютно несправедливым и необъективным". По версии российской стороны, "обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению" - "голословные" и оторваны "от реальности", а сам вердикт, по мнению Кремля, "носит характер явного политического заказа".

Высший земельный суд Берлина 15 декабря признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года.

"Российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", - резюмировали в МИД РФ.

Красикова приговорили к пожизненному заключению

Вадим Красиков 15 декабря был приговорен к пожизненному лишению свободы. В приговоре указывалось на особую тяжесть вины, что практически исключало досрочное освобождение. Таким образом суд удовлетворил запрос федеральной прокуратуры о пожизненном сроке. Защита требовала оправдать россиянина.

Земельный суд также счел доказанным утверждение стороны обвинения, что Красиков совершил убийство по указанию властей России. "Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом… Это не что иное, как государственный терроризм", - подчеркнул судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди (Olaf Arnoldi).

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила уверенность, что "убийство по заказу государства" являлось "грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия". В этой связи правительство Германии объявило двух дипломатов посольства России в ФРГ персонами нон грата.

Судебный процесс продолжался больше года

Судебный процесс по делу об убийстве в Тиргартене продолжался больше года, состоялось 56 заседаний, были заслушаны 47 свидетелей, изучены вещественные доказательства, данные всевозможных экспертиз, фото и видеосъемки, информация из ответов, полученных на просьбы немецких властей о правовой помощи из Эстонии, Франции, Грузии, Нидерландов, Латвии, Австрии, Польши, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Украины, США, Кипра, а также из России.

В начале декабря федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер (Nikolaus Forschner) выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, Красиков прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима Красикова видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне, подчеркивали следователи.

Представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, заявил он.

Убийство чеченского полевого командира в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям издания The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел". В конце октября подсудимого Вадима Красикова опознал один из его родственников, проживающий в Украине.

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