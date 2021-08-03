Россия высылает сотрудника посольства Эстонии. Он должен покинуть страну в недельный срок
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата, сообщается на сайте МИД РФ.

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Комментарий заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова:

"Как уже сообщалось, 7 июля был объявлен ”persona non grata” консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам.

Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил ”persona non grata” сотрудника посольства России в Эстонии.

В этой связи Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности ”persona non grata” объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.

Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону".

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