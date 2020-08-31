Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии

Это уже третий случай высылки европейских дипломатов из Москвы за последнюю неделю.

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Россия объявила о высылке трех дипломатов посольства Словакии в качестве ответного шага на высылку из Братиславы трех российских дипломатов. В сообщении, выложенном на сайте МИД РФ в понедельник, 31 августа, говорится, что в МИД был вызван посол Словакии в России Петер Припутен, которому было заявлено о том, что "российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве".

В документе говорится также, что Москва выражает решительный протест в связи "с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии". В МИД России назвали действия Словакии недружественными, подчеркнув, что данный шаг противоречит "традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами".

Высылка российских дипломатов

Словакия 10 августа объявила о выдворении из Братиславы трех российских дипломатов в связи, как было заявлено, с "серьезным преступлением". По заявлению словацкой разведки, деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В свою очередь словацкие СМИ выдвинули версию о шпионаже, а также о том, что высылка российских дипломатов может быть связана с убийством в Берлине в 2019 году бывшего чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили. Прокуратура ФРГ обвиняет Москву в заказе этого убийства. Россия отрицает любую причастность к данному преступлению.

Уже третье выдворение дипломатов за неделю

Это уже третий случай выдворения европейских дипломатов из России за последнюю неделю. 29 августа Россию было предписано покинуть норвежскому дипломату – в качестве ответной меры на высылку из Норвегии российского дипломата, обвиненного в деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом.

24 августа Россия объявила о выдворении австрийского дипломата. Это произошло после того, как Вена обвинила в шпионаже одного из сотрудников российского посольства в Австрии. Между тем в июне Россия отправила домой двух чешских дипломатов в отместку за высылку из Праги двух сотрудников российского посольства, обвиненных распространение слухов о подготовке отравления.