Россия задолжала 74 млн евро по решениям ЕСПЧ

В этой сумме не учитывается компенсация в размере 1,9 млрд евро, присужденная бывшим акционерам ЮКОСа. Общая сумма, которую ЕСПЧ присудил заявителям против России, составляет 2,02 млрд евро, сообщил "Коммерсант".

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Россия задолжала около 74 млн евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров нефтяного концерна ЮКОС, сообщила во вторник, 7 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщает издание, общая сумма, которую Страсбургский суд постановил выплатить заявителям против России, составила 2,02 млрд евро (1,9 млрд по иску ЮКОСа и 140 млн — по остальным). В целом, общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ на рассмотрение в Комитет министров с момента присоединения РФ к Европейской конвенции, составило 3395, из них 306 — ведущие (выявляющие структурные и системные проблемы, требующие решения).

В общей сложности неисполненными остаются 2030 дел, из них 222 — ведущих. Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что уже на этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ.

Выплата компенсаций в рублях

Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, а выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Главный редактор журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев в интервью "Коммерсанту" назвал перспективу выплаты Россией компенсаций по межгосударственным искам маловероятной. При этом он не исключил, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее активов, замороженных после начала российского вторжения в Украину, но отметил, что это стало бы "совсем уже наглым произволом".

Комитет министров Совета Европы 16 марта решил исключить Россию из СЕ. Это произошло после того, как ПАСЕ единогласно проголосовала за незамедлительный выход России из Совета. В тексте заявления Ассамблеи отмечается, что РФ "допустила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не выполняет своих обязательств перед СЕ". ЕСПЧ уточнил, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.