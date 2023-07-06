Россия закроет консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет девять финских дипломатов
Foto: DELFI Aculiecinieks

Министерство иностранных дел РФ сообщило о решении выслать из страны девять финских дипломатов и отозвать согласие на работу в Санкт-Петербурге генерального консульства Финляндии. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

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Российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольства Финляндии в Москве и генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Согласие на работу второго из этих диппредставительств отозвано с 1 октября.

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что эти меры стали ответом на высылку из соседней страны девяти сотрудников российских дипмиссий, а также "проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику".

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что решение Москвы является "жестким и несимметричным". "Мы готовим аналогичную меру. Аналогом финского генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство РФ в Турку", — отметил глава государства.

Представитель пресс-службы МИД Финляндии Танели Добровольски рассказал Yle, что до решения российской стороны в Москве и Санкт-Петербурге работали 57 финских специалистов. "Сокращение количества работников, естественно, ослабит возможности представительств. Дипмиссии будут продолжать работать в обычном режиме в условиях своих ресурсов и приоритетности задач", — сообщил Добровольски.

6 июня власти Финляндии объявили, что высылают из страны девять сотрудников посольства РФ. По данным финских спецслужб, они занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием.

До начала полномасштабной российской агрессии против Украины финские дипломатические представительства действовали в четырех городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Последние два из них закрыты по инициативе МИД РФ с 1 июля.

В Финляндии же продолжают работать российское посольство в Хельсинки, а также консульства в Турку и на Аландских островах. До недавнего времени в приграничном городе Лаппеенранта также действовала канцелярия российской дипмиссии.

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