Россия закроет консульство Швеции в Петербурге и вышлет пятерых шведских дипломатов
Foto: LETA

Министерство иностранных дел РФ объявило о признании персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, закрытии российского генконсульства в Гетерборге и отзыве согласия на работу дипмиссии королевства в Санкт-Петербурге.

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Согласно решению МИД РФ, шведское консульство в Санкт-Петербурге должно прекратить работу к 1 сентября, тогда же закроется и российская дипмиссия в Гетеборге. Среди шведских дипломатов, которым министерство предписало покинуть территорию России, три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве королевства в Москве.

Свои действия ведомство объяснило реакцией на принятое в конце апреля решение шведских властей о высылке из страны пятерых сотрудников российских дипмиссий. "Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции", — говорится в официальном телеграм-канале МИД РФ.

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из королевства вышлют пятерых сотрудников российских дипмиссий. "Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", — говорил глава шведского ведомства. Незадолго до этого консорциум журналистов из стран Северной Европы опубликовал расследование о том, как российская разведка собирает данные о подводных коммуникациях в Балтийском и Северном море для подготовки диверсий.

Шведская Полиция безопасности ранее заявляла, что, по их данным, каждый третий находящийся в стране российский дипломат на самом деле работает на одну из спецслужб РФ. "Это государственные служащие, которым поручается просто собирать информацию и влиять на страну в нужном им направлении", — утверждает глава контрразведки Полиции безопасности королевства Даниэль Стенлинг.

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