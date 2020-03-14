Россия закроет въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

С 15 марта Россия временно приостанавливает пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал ФСБ, МВД и МИД. Такие меры связаны с борьбой против распространения коронавируса, пишет портал телеканала "Дождь".

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Исключение сделано только для граждан Беларуси, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Накануне власти объявили, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.