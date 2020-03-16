Россия закрыла границу с Беларусью для перемещения людей

Правительство России решило закрыть границу с Беларусью для перемещения людей, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. После этого открытыми останутся лишь две наземные границы России из 14 — с Азербайджаном и Финляндией.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС, такую же цитату дает Интерфакс).

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", — добавил российский премьер.