Россия закрыла свое воздушное пространство для стран Балтии
Foto: DELFI

Россия закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти государства запретили российским самолетам летать через свое небо, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

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Такое решение принято Россией в связи с недружественными решениями авиационных властей этих четырех стран. Данная мера распространяется и на транзитные рейсы, отметили в Росавиации.

В то же время полеты российских авиакомпаний из Калининграда осуществляются штатно. Как уточнили в Росавиации, воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря. Россиян предупредили, что из-за нового маршрута время полетов увеличится.

Также стало известно, что компания "Аэрофлот" до 26 марта отменила все рейсы в Латвию.

Ранее Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании. Данная мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных британских властей "в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированным в России".

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