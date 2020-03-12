Россия закрывает границу для граждан Италии

Россия временно запретила гражданам Италии въезжать в страну. Запрет также коснется граждан третьих стран, которые приезжают из Италии. Эти меры приняты из-за вспышки коронавируса, который из всех стран Европы наиболее распространен в Италии.

Запрет вступает в силу 13 марта, говорится в распоряжении правительства России.

Россия также приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Италии. Ранее Россия запретила въезд гражданам Китая и Ирана.

Что сказано в распоряжении



"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции" ФСБ России с нуля часов 13 марта временно приостанавливается пропуск через государственную границу граждан Италии, въезжающих в Россию "в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", говорится в распоряжении.

Кроме того, запрещен пропуск через госграницу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии и въезжающих на территорию России с теми же целями — за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МВД России и его территориальным органам предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности гражданам Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу.

МИД России, согласно распоряжению, должен уведомить власти Италии о предусмотренных мерах, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

После ограничения полетов



Накануне российский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции объявил, что с 13 марта Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, а также Францией, Испанией и Германией. В Италии останется только одно направление — Рим. Туда будет летать "Аэрофлот".

Остальные российские авиакомпании приостанавливают регулярные рейсы. Чартерами они будут вывозить из Италии российских туристов.

Накануне оперативный штаб уже сообщал, что с 13 марта в связи с распространением коронавируса Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз — за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

В четверг вечером власти Италии сообщили, что число жертв вспышки коронавируса выросло за последние 24 часа на 189 — до 1 016, число случаев заражения увеличилось до 15 113 с предыдущих 12 462, пишет Рейтер. Это самый большой скачок с 21 февраля, когда вирус был зафиксирован в Италии.

В Италии накануне было принято решение о приостановке работы всех ресторанов, баров и других заведений. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших. Следом идут Иран — 9 тысяч заболевших (354 умерших), Южная Корея — 7 869 (66), Испания — 2 140 (48), Франция — 1 784 (33), Германия — 1 296 (два), Франция — 1 126 (19). Это данные на утро четверга.

Ситуация в России



Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщил оперативный штаб. Накануне было известно о 28 случаях. Таким образом, это число увеличилось до 34.

Четыре диагноза поставлено в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

Установлено, что все граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, говорится в сообщении штаба. Какие именно страны, не уточняется.

До сих пор случаи заражения фиксировались у тех россиян, которые вернулись из Италии.

Не только Россия



Президент Дональд Трамп вечером в среду объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Меры вступят в силу в полночь пятницы.

В своем обращении к гражданам Трамп сказал, что "жесткие, но необходимые ограничения" не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

ЕС "не смог принять те же меры предосторожности", что и США, заявил американский президент.

В список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.