Россия закрывает консульства стран Балтии в Санкт-Петербурге и Пскове
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Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном сегодня.

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В нем сказано, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

В итоге МИД РФ "отзывает согласие на деятельность" генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Главы миссий будут объявлены "персонами нон грата", а сотрудники, не являющиеся гражданами России — нежелательными персонами. Все они покинут Россию.

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BBC News Русская служба:

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