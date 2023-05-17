Россия заморозила банковские счета дипмиссий Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге

Банковские счета посольства Финляндии в Москве и консульства страны в Санкт-Петербурге заморожены, сообщает газета Helsingin Sanomat. Информацию о заморозке счетов подтвердили в МИД Финляндии. "Ситуация серьезная, и обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщила пресс-служба ведомства в комментарии Yle.

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Дипломаты уточнили, что о случившемся стало известно еще в конце апреля, с тех пор они обсуждают ситуацию с российскими властями. "Официального объяснения пока не поступало", — отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Из-за блокировки доступа к своим финансам дипмиссии могут столкнуться с трудностями при оплате счетов. По словам Хаависто, на выплату заработной платы сотрудникам посольства и консульства произошедшее не повлияет.

Глава МИД подчеркнул, что Финляндия не планирует закрывать свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге и старается поддерживать, насколько это возможно в нынешних условиях, нормальные дипломатические отношения с российскими властями — в первую очередь, для обеспечения безопасности живущих в РФ финских граждан и лиц с двойным гражданством.

По мнению Хаависто, сложно сказать, было ли решение о заморозке счетов ответной мерой на какие-либо действия правительства Финляндии. В середине апреля в Хельсинки было временно арестовано имущество Российского центра науки и культуры, но спустя несколько дней действие ограничительной меры отменили.