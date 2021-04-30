Россия запретила въезд главе Европарламента, председателю NEPL и директору Центра госязыка Латвии

Россия запретила въезд председателю Европарламента Давиду Сассоли и еще семи гражданам Евросоюза. Среди них — председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPL) Иварс Аболиньш и директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш. Об этом сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

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Также в санкционном списке оказались руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Россия запретила им въезд в ответ на санкции, введенные Евросоюзом в марте этого года против шестерых россиян, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", — заявили в российском МИДе.

"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", — отмечается в сообщении министерства.

2 марта Евросоюз ввел против России санкции из-за ситуации с Навальным. В санкционный список тогда попали четверо российских силовиков — генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

22 марта Евросоюз ввел санкции против еще двоих россиян — главы отдела МВД по городу Аргун Аюба Катаева и заместителя председателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова.

Они попали в санкционный список, так как Евросоюз считает их ответственными за нарушения прав человека, в частности, за преследование геев в Чечне.