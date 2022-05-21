Россия запретила въезд пяти умершим американцам, среди них экс-сенатор Маккейн
Foto: AFP/Scanpix

В российский санкционный "черный список" включены по меньшей мере 5 умерших граждан Соединенных штатов Америки, для которых продолжает действовать запрет на въезд в Россию. Об этом свидетельствует список, обнародованный в субботу МИД РФ, — сообщает "Украинская правда".

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Примечательно, что российское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев возле 5 человек стоит отметка "скончался".

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"

Так, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США.

Как сообщалось, в субботу РФ сообщила о запрете на въезд Байдену, Гаррису, Блинкену и еще 960 американцам.

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