Россия заявляет, что постепенно окружает Бахмут. Что происходит на самом горячем участке фронта

После захвата города Соледар в Донецкой области российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг соседнего Бахмута. Сейчас этот населенный пункт - главная цель армии РФ. Что происходит в Бахмуте и как долго украинские военные смогут его удерживать?

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Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Бахмуте (российские власти используют его старое название — Артемовск) для российских войск развивается успешно.

Судя по сообщениям с места событий, после захвата Соледара, расположенного всего в шести километрах к северу от Бахмута, военные армии РФ и наемники из группы "Вагнер" действительно продолжили медленное движение в сторону украинских позиций.

Шойгу утверждает, что российские войска захватили села Благодатное и Подгорное. Это северные окраины Бахмута, которые находятся около трасс, соединяющих город с соседними Северском и Славянском.

Однако слова Шойгу уже частично опровергли в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины. "Следует отметить, что из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ, — говорится в заявлении ГУР. — Относительно других населенных пунктов, их захват врагом на данное время не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на всех указанных направлениях".

Украинские военные используют логистические маршруты, о которых говорил Шойгу, для пополнения запасов оружия, боеприпасов и ротации бойцов.

С северной стороны Бахмута российские войска подбираются к трассе на город Константиновка. На этом направлении, по словам Шойгу, армия РФ захватила село Клещеевка, которое находится в четырех километрах от трассы.

Два из трех маршрутов перерезаны?

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 февраля говорилось, что украинские войска отбили российские атаки около села Зализнянское, которое находится за трассой на Северск, а не перед ней. Также, по данным генштаба, были отбиты атаки на село Ивановское (ранее оно называлось Червоное), которое находится за Клещеевкой, непосредственно на трассе на Константиновку.

Эта информация указывает на то, что армия РФ или уже перерезала два из трех логистических маршрутов на Бахмут, или может быть близка к этому.

Однако уже вечером 7 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении обстрелам армии РФ в числе прочих подверглась Клещеевка (так же, как Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое). А это означает, что Клещеевка все еще может быть под контролем украинских военных.

Еще в начале февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что Россия бросает все силы на окружение Бахмута.

Официальный представитель восточной группировки украинских войск не ответил на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию.

Держаться или отступать?

О трудной ситуации в Бахмуте сообщают и украинские военные, которые находятся в городе.

Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский рассказал в понедельник телеканалу "Настоящее время" (внесен в России в реестр "СМИ-иноагентов"), что россияне заняли больше трети территории Бахмута и обстановка там объективно тяжелая.

"Враг частично занял город — промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем", — говорит Ярославский.

Речка Бахмутка делит город на две неравные части. Восточная состоит в основном из частных домов, а по ее северному краю располагается промышленная зона. О боях в этих районах постоянно сообщалось уже несколько месяцев.

Часть города к западу от Бахмутки ощутимо больше, и его административный центр находится в этой части. Например, здание городского совета Бахмута расположено примерно в шестистах метрах на запад от реки.

По словам Дениса Ярославского, россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения города.

Украинский офицер также подтвердил, что теперь Бахмут штурмуют не вагнеровцы, а регулярные части российской армии.

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная — это нельзя недооценивать, — признает Ярославский. — Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены — больше это регулярщики".

О ситуации в Бахмуте недавно рассказывал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что именно этот район долгое время готовился к обороне, тут создана система инженерных заграждений, а рельеф местности способствует ведению защитных действий.

"Продуманная система инженерных заграждений вместе с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, около стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов, — говорил украинский командующий. — Мы используем все возможности — как инженерные, так и природные, чтобы уничтожать самые лучшие подразделения противника. Битва продолжается".

Сырский накануне побывал в Бахмуте и непосредственно в местах, где идут бои.

"Выиграли время"

Однако иностранные разведки и аналитические центры считают, что ВСУ, возможно, в ближайшее время будут вынуждены отступить от Бахмута.

В частности, глава разведывательного управления Эстонии Марго Гросберг 3 февраля заявил, что украинские военные могут покинуть город, потому что удерживать его дальше будет неблагоразумным расходованием ресурсов.

"Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, чтобы защитить другие районы и населенные пункты, такие как Краматорск и Славянск, — сказал Гросберг. — В ближайшие недели украинские силы, возможно, уйдут из Бахмута. Все зависит от степени готовности новых оборонных рубежей. В какой-то момент будет неразумно тратить ресурсы на удержание города".

По мнению Гросберга, переход Бахмута под контроль РФ не приведет к каким-либо существенным изменениям на фронте, но станет для России психологической и моральной победой, необходимой для информационных операций.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко также не исключает захвата Бахмута россиянами, но сомневается в реализуемости их планов занять всю Донецкую область.

"Не исключаем любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И предпринимаются все возможные меры, чтобы этого не произошло", — сказал Кириленко в интервью "Радио Свобода" (включено в России в реестр СМИ-"иноагентов").

Глава обладминистрации подчеркнул, что власти не намерены использовать украинских военных в качестве пушечного мяса. "Пока Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожать врага, чтобы был погашен его наступательный пыл", — говорит Кириленко.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает, что дальнейшее развитие ситуации около Бахмута будет во многом зависеть от того, смогут ли ВСУ удержать рубеж около трассы на Константиновку (дорога Т-0504).

"Если противник перейдет дорогу Т-0504 и завяжет бои за Часов Яр, а также прорвется к Берховскому водохранилищу…, то тогда Бахмут однозначно придется оставить", — считает эксперт.

Ситуацию вокруг Бахмута президент Зеленский назвал трудной, но пообещал "бороться, сколько сможем".