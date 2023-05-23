Россия заявляет о взятии Бахмута, Украина говорит о "мышеловке". Кто прав?

Каждое наступление заканчивается переходом в оборону. В Москве решили подвести черту под длящейся почти десять месяцев операцией по взятию Бахмута — среднего по меркам Донецкой области украинского райцентра. До войны в нем проживало около 70 тысяч человек. Сейчас город по большей части разрушен и обезлюдел, но бои за него продолжаются. В Москве и Киеве по-разному оценивают ситуацию на поле боя.

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На выходных глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном взятии Бахмута под контроль. "Мы полностью взяли весь город. От дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят", — заявил он.

Пригожин также сообщил, что намерен вывести наемников из города к 25 мая "на отдых и переподготовку", а их позиции передать подразделениям регулярной российской армии.

С заявлением о взятии Бахмута выступило и российское Минобороны. Президент Владимир Путин тут же поздравил с успехом и вагнеровцев, и профессиональных военных.

"Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута), — говорилось в докладе Института изучения войны (ISW). — Кремль, вероятно, попытался подать взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют".

Киев отрицает заявления о захвате россиянами Бахмута. Во вторник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ по-прежнему контролируют юго-западную часть города, а в пригороде продолжаются бои.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", — сказала Анна Маляр.

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский и вовсе утверждает, что вагнеровцы залезли в город, "как крысы в мышеловку". "Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка захлопнется и там окажутся регулярные войска РФ. Чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут", — считает военный эксперт, директор исследовательского центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Чем важен Бахмут?



Летом прошлого года, после успешных российских операций по взятию Попасной, Северодонецка и Лисичанска, Бахмут представлял интерес в плане общего стратегического замысла. Расчет строился на встречные удары с востока российскими подразделениями, усиленными наемниками из ЧВК "Вагнер", и с северо-запада силами Изюмской группировки в общем направлении на Славянск и Краматорск.

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В случае успеха российская армия могла рассечь украинские войска и захватить почти все крупные города Донбасса. Но не сложилось. В результате украинского контрнаступления под Харьковом российские части были разбиты, группировка, базировавшаяся в районе Изюма, спешно отступила на восток и перешла к обороне. Казалось, наступление на Бахмут потеряло смысл, но в российском Генштабе думали иначе.

С 1 августа 2022 года российские войска упорно наступали на Бахмут и его окрестности. Как и при штурме Попасной, в роли тарана выступила группа наемников из ЧВК "Вагнер", в которую Пригожину позволили массово набирать российских заключенных. Многие, в том числе сам Пригожин, сообщали об огромных потерях в результате лобовых штурмов украинских укреплений.

Он же назвал операцию по взятию города "бахмутской мясорубкой" — по утверждению Пригожина, она проводилась, "чтобы дать российской армии прийти в себя".

В чем в действительности состоял смысл операции по захвату Бахмута, непонятно даже сейчас. Военные эксперты выдвигали разные версии: перехватить стратегическую инициативу, сковать украинскую армию на бахмутском направлении и атаковать на других, создать условия для ликвидации Северского выступа и наступления на Краматорскую агломерацию.

Так или иначе, о достижении этих целей в настоящий момент говорить не приходится. И возможно, Пригожин не лукавит.

Если Бахмут действительно взят, смогут ли российские войска его удержать или развить наступление?

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, утверждения российской стороны о взятии почти всей территории Бахмута и об удержании территории к северу и югу от города — правда. С другой — правда и то, что украинские войска удерживают плацдарм на западе Бахмута и давят по флангам.

"Похоже, что наемники группы "Вагнер" хотят покинуть Бахмут как можно скорее, в первую очередь потому, что их там перебили, — утверждает в разговоре с Би-би-си журналист и политолог, представитель воюющей в Бахмуте бригады ВСУ Тарас Березовец. — У главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сейчас осталось менее четырех тысяч наемников, и он хочет поскорее убраться. Вчера он заявил, что его боевики полностью взяли город, но украинские войска и спецподразделения по-прежнему контролируют западные окраины Бахмута. Поэтому все российские заявления о победе в Бахмуте — это чушь".

Если внимательно изучить карту, то будет видно, что Бахмут находится в небольшой низине. Местность там хоть и равнинная, но холмистая, идет на возвышение к западу, северо-западу и немного к югу. В ходе недавних контратак ВСУ отбили главные высоты к югу и северо-западу от Бахмута, что позволяет им держать под огневым контролем практически весь город.

ВСУ не оставляют попытки дальнейшего продвижения по флангам, вынуждая российское командование снимать резервы и перебрасывать их на укрепление опасных участков. Армия РФ ведет оборонительные бои у сел Клищиевка и Курдюмовка на юге и Дубово-Василовка и Берховка — на севере.

Российские пропагандистские СМИ склонны преуменьшать опасность продвижения ВСУ в обхват Бахмута. "Украинские официальные лица, как и в случае с Соледаром, отказываются признавать очевидное и наперебой выдумывают различные версии, отрицающие потерю Бахмута", — пишет телеграм-канал "Военный осведомитель".

"Риторика ВСУ насчет Бахмута объяснима сугубо практическими соображениями: на флангах идут ожесточенные бои. Штурмовые отряды ЧВК наносят огневое поражение расположившимся на подступах подразделениям ВСУ. Украинские формирования продолжают нести потери, и официальным властям проще всего поддерживать видимость "Битвы за Бахмут", а не признавать, что сейчас украинские формирования раскатываются о российские оборонительные рубежи", — вторит ему провоенный телеграм-канал "Рыбарь".

Вероятно, на данный момент у украинской армии действительно недостаточно сил, чтобы быстро развить наступление и создать реальную угрозу окружения Бахмута. Но их нет и у российской — чтобы взять остатки города, отбросить украинские фланги и получить хоть какую-то передышку.

Но кто знает, каковы планы украинского командования. Ударные группировки у него в запасе точно есть. "Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет", — заявил генерал Сырский.

Чтобы уничтожить российскую группировку в захваченном городе, вовсе не обязательно брать его в котел, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности украинского аналитического Центра Разумкова, подполковник запаса Алексей Мельник. По его мнению, свежих сил, чтобы удержать захваченный город, у России нет.

Дальнейшее российское наступление — на Часов Яр и Константиновку или на Славянск и Краматорск — в таких условиях выглядит проблематичным. Украинские позиции на этих направлениях хорошо укреплены, а простреливаемый с разных сторон Бахмут не годится на роль плацдарма. Атаковать Северский выступ? Спорный вопрос, кому кого сейчас удобнее атаковать.

Конечно, можно ввести в город дополнительные резервы, можно захватить последние кварталы, но дальше двигаться тяжело — оперативного простора нет, а просто так держать в охваченном противником с юга и севера городе крупную группировку — опасно. Потому что Сырский, возможно, тоже не лукавит.

Что с потерями?

Президент США Джо Байден заявил на саммите G7 в Японии, что в боях за Бахмут Россия потеряла около 100 тысяч человек.

Проверить это утверждение трудно, поскольку воюющие стороны не раскрывают свои потери. Очевидно, что наступающая сторона всегда теряет больше — до тех пор, пока ей не удается прорвать оборону противника и развить оперативный успех. В случае с Бахмутом почти за 10 месяцев боев ничего подобного не произошло.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина — о потерях российских войск при штурме Бахмута:

"Мы не знаем, о каких именно потерях говорит Байден. В армии существуют два основных вида людских потерь: безвозвратные и временные. Временные подразумевают, что человек может вернуться в строй. Безвозвратные — уже никогда не смогут.

Поэтому к приведенным данным Байдена нужно относиться с осторожностью. Возможно, речь идет о безвозвратных потерях российской стороны: убитых в бою, погибших в результате несчастных случаев, катастроф и суицидов, умерших от ран и болезней, пропавших без вести, попавших в плен и перешедших на сторону противника, а также получивших ранения и увечья, несовместимых с дальнейшей службой.

Но Байден мог суммировать безвозвратные и временные потери.

Ранее, говоря о потерях России в Украине, американские чиновники и источники чаще всего называли именно общие цифры безвозвратных потерь и временно выбывших с фронта, а не данные по убитым.

По оценке экспертов, на одного погибшего в этой войне приходится примерно по 4 раненых. Следовательно, по оценке американских чиновников, Россия могла потерять в боях за Бахмут около 25 тысяч человек только убитыми. Насколько реалистична такая оценка?

Би-би-си совместно с "Медиазоной" (издание причислено в России к "иноагентам") и командой волонтеров удалось установить имена 5703 человек, которые могли погибнуть в боях за Бахмут. Это либо те, у кого Бахмут был указан в некрологах, либо те, кто воевал в составе ЧВК "Вагнер" и погиб после 1 августа 2022 года (примерная дата начала боев за Бахмут). Большая часть установленных нами погибших — это заключенные.

На основе наших наблюдений за ситуацией на кладбищах в разных регионах России мы можем предположить, что реальное число потерь может в два раза превышать число погибших, установленных нами поименно. То есть, по самой консервативной оценке, в боях за Бахмут российская сторона могла потерять около 12 тысяч человек.

Но в случае с "Вагнером" реальное число погибших может быть гораздо выше, чем эта консервативная оценка, поскольку сотрудников ЧВК часто хоронят более скрытно, чем российских военных, а часть заключенных и вовсе погребены на новых кладбищах, которые непросто обнаружить. По меньшей мере одно из них находится вне границ России — под Луганском.

Характер боевых действий под Бахмутом, который уже принято называть "мясными штурмами", говорит нам о том, что за почти 10 месяцев попыток взять Бахмут российские военные могли потерять более 20 тысяч человек, а коэффициент раненых с учетом низкой подготовленности заключенных может быть и 1:5, и выше. И тогда цифра в 100 тысяч безвозвратных потерь, названная Байденом, уже не представляется столь уж фантастической".