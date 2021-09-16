Россия: житель Воронежской области убил семью и устроил взрыв в полиции

Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области, а перед этим убил семью. К полиции мужчина в камуфляжной форме и бронежилете подъехал на "Ниве" и привел в действие взрывное устройство, в результате чего был ранен один из сотрудников МВД.

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По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой ему семьи "на почве бытового конфликта", говорится в сообщении областного управления Следственного комитета России. Затем он направился к отделу МВД по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства "совершил подрыв входной двери здания".

Осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции 1995 года рождения, угрозы его жизни нет, сказано в заявлении СКР. Возбуждено два уголовных дела — об убийстве семьи и о посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать эти дела в центральный аппарат ведомства.

Ранее о нападении на отдел полиции сообщало областное управление МВД, не упоминая при этом взрыв. "Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле", — говорилось в заявлении полиции.

Телеграм-канал "Мой и твой Воронеж" опубликовал полицейскую ориентировку со снимками с камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина подъехал к отделу полиции на "Ниве". Он был в камуфляжной форме и бронежилете.

В городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и ранил сотрудника. Мужчину разыскивают Фото: "Мой и твой Воронеж" https://t.co/lAYa9ShJhz pic.twitter.com/Z0L42FbTEX — Медиазона (@mediazzzona) September 16, 2021

После взрыва мужчина на "Ниве" уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области, сказано в пресс-релизе СКР. "Принимаются меры к его задержанию", — заявили в полиции.

Телеграм-канал "Воронеж №1" ранее сообщал, что мужчина был вооружен автоматическим оружием и, подъехав к зданию отдела полиции, открыл огонь. СКР и полиция это не подтвердили, там призвали журналистов "не тиражировать непроверенную информацию".

Baza опубликовала фотографию отдела полиции в Лисках после нападения. "Эти разрушения — последствия взрыва некоего взрывного устройства, которое преступник привел в действие во время нападения на отдел", — пишет издание https://t.co/7CJUiFNnjY pic.twitter.com/BXEkQNOdYS — Медиазона (@mediazzzona) September 16, 2021

Что узнали СМИ

Как писала со ссылкой на свой источник газеты "Коммерсант", нападавший в военном обмундировании, бронежилете и каске, вооруженный автоматическим оружием, "попытался взорвать дежурную часть". Близкий к МВД источник РБК также рассказывал, что неизвестный привел в действие взрывное устройство, в результате пострадал сотрудник полиции.

Кроме нападения на полицию мужчина устроил стрельбу в соседнем районе, сообщал "Коммерсант". По его данным, погибли три человека — 59-летняя женщина, 19-летний молодой человек и ребенок 2016 года рождения.

Собеседник издания говорил, что мужчина — уроженец Каменского района, он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность объектов одного из агрохолдингов.

Согласно этой версии, у этого человека был конфликт с женщиной из Каменского района, в котором якобы участвовали сотрудники полиции из города Лиски. Нападение на отдел полиции источник назвал местью, после него, согласно этим данным, мужчина напал на семью.

СКР не уточнил имени разыскиваемого, а по данным СМИ, это 34-летний работник частного охранного предприятия, пишет "Интерфакс".