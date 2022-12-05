Россиян и белорусов, претендующих на ВНЖ или национальную визу Литвы, будут спрашивать об отношении к войне

Как сообщает Delfi.lt со ссылкой на пресс-релиз Департамента миграции Литвы, граждане России и Беларуси, претендующие на получение или продление долгосрочной визы или вида на жительство, будут обязаны ответить на несколько дополнительных вопросов, в том числе об отношении к российскому вторжению в Украину, при этом ответы кандидата будут иметь "решающее" значение при вынесении решения.

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Заполнение опросника станет обязательным для всех совершеннолетних граждан России и Беларуси как в случае первого обращения за документами на проживание в Литве, так и при подаче заявления об их продлении. Аналогичные требования могут быть предъявлены и к гражданам других стран.

В опросник войдут вопросы об образовании кандидата, местах его работы, опыте службы в армии, бизнес-связях и контактах с государственными ведомствами стран, не входящих в ЕС и НАТО. Также при заполнении формы заявителя попросят изложить свою позицию касательно агрессии России против Украины.

"Иностранец, который хочет приехать в Литву и жить здесь, должен быть искренним и открытым. Он должен показать, что готов сотрудничать с принимающей его страной", — подчеркнула глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, введение опросника поможет литовским властям оперативно выявлять иностранцев, которые в прошлом имели связи с недемократическими режимами и могут представлять угрозу национальной безопасности.

Если гражданин России или Беларуси, претендующий на получение или продление визы или вида на жительство в Литве, откажется заполнять опросник или ответит не на все вопросы, сотрудники Департамента миграции смогут не рассматривать его заявку. Предоставление ложных сведений или сокрытие существенной информации может стать основанием для аннулирования документов, разрешающих проживание в стране.