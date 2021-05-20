Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Граждан России и стран СНГ эвакуируют из сектора Газа. Распоряжение о возможности эвакуации подписан в четверг, 20 мая, президент РФ Владимир Путин. Документ опубликованна официальном портале правовой информации.

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Решение об эвакуации "выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств-участников СНГ" принято в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа, говорится в распоряжении. Документ вступает в силу с момента публикации.

Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России поручено определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Ислаимстское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 228 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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