Россиянам, получившим визы в других странах, можно заблокировать въезд в Эстонию, считает глава МИД этой страны

Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам заблокировать въезд гражданам России, получившем визу в третьем государстве ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет сайт rus.err.ee.

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11 августа правительство Эстонии приняло решение перестать впускать в страну граждан России с выданными Эстонской Республикой шенгенскими визами. Санкция вступает в силу в пятницу, 19 августа. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны, то есть, например, россияне с выданной Германией визой все же могут въехать в Эстонию.

В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского Союза, заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", — сказал Рейнсалу.