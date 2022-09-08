Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию

В последнее время граждане России стали существенно чаще сталкиваться с отказом грузинских пограничников впустить их в страну. Об этом сообщает "Агентство" со ссылкой на Free Russia Foundation — организацию, помогающую российским журналистам, активистам и правозащитникам с переездом в другую страну.

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Егор Куроптев, директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе, сообщил "Агентству", что среди тех, кому отказали во въезде в последние недели, есть уехавшие из РФ по соображениям безопасности.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", — говорит Куроптев.

Накануне пограничники запретили въезд с территории Армении Мите Алешковскому, основателю фонда "Нужна помощь" и издания "Такие дела" — он переехал в Грузию после начала войны. В конце августа о "почти ежедневных" отказах во въезде с территории Турции рассказывало генконсульство РФ в Трабзоне.

В Грузии россияне могут находиться без визы до года, а фрилансеры — получить специальную визу для удаленной работы. Из-за этого кавказская страна стала одним из главных направлений релокации россиян, несогласных с Кремлем. Этот поток существенно вырос после начала полномасштабного вторжения в Украину.