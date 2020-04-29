Россиянам, живущим за рубежом, разрешили выехать из РФ наземным транспортом

Правительство России разрешило россиянам, постоянно проживающим за рубежом, покинуть РФ через наземные пункты пропуска. Соответствующее распоряжение в среду, 29 апреля, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Выезд наземным транспортом теперь разрешен на основании второго гражданства, вида на жительство или другого документа, который подтверждает право постоянного проживания в другой стране, указывается в распоряжении. При этом выехать из России таким образом можно будет только один раз.

Выезд через наземные пункты пропуска был приостановлен 30 марта

Выезд за границу через наземные пункты пропуска был приостановлен на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 30 марта на неопределенный срок. С тех пор россияне могут покинуть страну только на самолете, но с начала апреля регулярные авиарейсы за рубеж не производятся, а авиакомпании лишь возвращают находящихся в иностранных государствах россиян.

По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 99,4 тысячи случаев коронавируса, этот показатель за последние сутки возрос на 5,8 тысячи. 10,2 тысячи человек уже выздоровели, 972 скончались.