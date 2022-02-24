Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

Обвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. Появляются сообщения о валютных спекулянтах.

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"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. В результате панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.

Рубль удалось стабилизировать днем, но только благодаря интервенциям Центрального банка. Регулятор начал на фоне обвала продавать валюту и покупать рубли. Объемы операций пока неизвестны. ЦБ воспользовался этой мерой впервые с 2015 года.

Еще одной причиной для тревожных настроений стала угроза введения санкций против крупнейших российских банков - многие клиенты предпочли в этих обстоятельствах запастись наличными.

Телеграм-каналы с утра сообщали о проблемах с переводами с рублевого счета в долларовый. У одного из корреспондентов Би-би-си возникли похожие проблемы: банк не конвертировал деньги из рублей в доллары, ссылаясь на невозможность определить курс. Это произошло сразу после открытия торгов на Московской бирже: но вскоре перевести деньги удалось. Уже днем в четверг еще один корреспондент также конвертировал рубли в доллары.

В пресс-службе "Тинькофф" Би-би-си сообщили, что все системы финансовой организации "работают в штатном режиме, операции клиентов физических и юридических лиц проводятся без ограничений".

При этом в банке подтвердили, что наблюдают повышенный спрос на снятие наличной валюты. "Пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Проблемы наблюдаются и у других банков.

Журналист Максим Литаврин написал в своем "Твиттере" об очередях к банкоматам "Тинькофф" и "Альфа-Банка" возле станции метро "Бауманская" в Москве.

на бауманской к банкоматам тинькова и альфы начинают появляться очереди — пока не очень большие. стараются снять валюту в одном из банкоматов тинька закончилась валюта, в другом — наличные вообще pic.twitter.com/4dkVYmIDyH — Litavrin (@litavrinm) February 24, 2022

Некоторые пользователи пишут, что у них не получается снять доллары и из банкоматов "Альфа-Банка". При этом в пресс-службе "Альфа-Банка" Би-би-си сообщили, что его клиенты "могут снять необходимую сумму в банкоматах или кассе".

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает и об очередях в отделения "Сбера" .

К банкоматам «Сбербанка» в Москве собираются очереди Люди снимают деньги. — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 24, 2022



С утра банк на своем сайте опубликовал сообщение о введении ограничений на валютные операции из-за попадания в санкционные списки. Позже пресс-служба назвала это ошибкой.



Также появлялись сообщения, что обслуживание карт "Сбера" в Германии приостановлено. Но позже агентство РИА Новости уточнило, что обслуживание карт сохраняется. Банкомат в Лондоне также принял карту банка.

Пресс-служба ВТБ в четверг объявила, что банк работает в обычном режиме, а "все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме". Однако позже ВТБ рекомендовал своим клиентам - юридическим лицам воздержаться от операций в долларах и евро. В банке при этом заверили, что все сервисы доступны без ограничений.

Не только Москва

Проблемы со снятием наличной валюты возникли не только в Москве, но и в других городах. Например, по данным пермской телекомпании "Ветта", в Перми все банкоматы "Тинькофф" перестали выдавать доллары и евро.

После 11 часов утра в четверг снять доллары и евро с банкоматов "Тинькофф" было невозможно и в Красноярске, сообщает местный новостной портал NGS24.

Это же издание заметило на одной из улиц Красноярска спекулянта, который продавал валюту с рук. "Мы спросили у него, почем у него можно обменять деньги - сейчас доллары он продает по 90 рублей, а евро - по 100 рублей", - пишет региональный портал.

Костромской портал Kostroma.today пишет, что костромичи с утра стоят в огромных очередях у банкоматов за валютой, а в некоторых отделениях началась давка.

Ажиотаж наблюдается и в граничащей с Украиной Белгородской области. Журналисты портала "Бел.ру" пишут о больших очередях к банкоматам в одном из центральных ТЦ Белгорода.

По данным портала Downdetector, еще с утра у российских банков начались сбои в работе на фоне начавшихся военных действий на Украине и обвала валютного рынка. На сбои жалуются, в частности, пользователи "Альфа-Банка", "Сбера" и ВТБ.

Накануне ЦБ опубликовал статистику, согласно которой за декабрь-январь банки увеличили объем быстро доступной наличной валюты в кассах и банкоматах на 5,7 млрд долларов.

Это рекордный показатель с марта 2014 года, когда после аннексии Крыма тоже произошло резкое пополнение российских касс и банкоматов иностранными банкнотами (на 8,9 млрд долларов за месяц).