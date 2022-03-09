Россияне перепродают еду из McDonald's
Foto: AFP/Scanpix

На российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из McDonald's.

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"Наггетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс вкусить заграничные блага", — говорится в одном из объявлений.

"Креветки куплены в Маке в 23.30. Еще теплые, отправлю курьером", — отмечается в другом.

Русская служба Би-би-си зашла на сайт сегодня утром и нашли более 3000 таких предложений в одной только Москве. Продукты перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.

Накануне сеть быстрого питания McDonald's приняла решение приостановить работу в России и временно закрыть свои 850 ресторанов.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", — сообщил глава компании Крис Кемпчински в своем заявлении.

Компания пообещала продолжить выплачивать зарплату российским работникам, "вложившим душу и сердце в развитие бренда". В российских представительствах сети быстрого питания в общей сложности работают более 65 тысяч человек.

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BBC News Русская служба:

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