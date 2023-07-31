Россияне похитили из херсонского музея три картины Ивана Айвазовского

Херсонский художественный музей им. Алексея Шовкуненко обвинил российских оккупантов в незаконном вывозе из музея трех картин Айвазовского. Об этом со ссылкой на страницу музея в Facebook сообщает "Новая газета. Европа".

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"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, которые измеряли стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищали его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", — написали представители музея в социальной сети.

Согласно прикрепленным к посту фотографиям, речь идет о картинах "Буря уходит", "Вид Одессы в лунную ночь" и "Море". Когда конкретно были похищены картины, не сообщается. Пост музея был приурочен к очередной дате дня рождения художника — 29 июля.

В ноябре 2022 года стало известно, что российские оккупационные власти вывезли из этого музея около 15 тысяч экспонатов, после этого четыре грузовика с награбленным прибыли в Симферополь.

11 ноября Минобороны Украины объявило о возвращении Херсона под контроль вооруженных сил страны. До этого Минобороны России заявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра. Там также утверждают, что "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено".

10 ноября 2022 года Минобороны России подтвердило, что российские военные начали отступление из Херсона. Приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу. Формально Херсон — единственный областной центр, который России удалось завоевать с начала вторжения — пробыл "в составе РФ" ровно 41 день.