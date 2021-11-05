Россиянин Данченко, поставлявший Стилу компромат на Трампа, арестован в США за ложные показания

В США в четверг был арестован и сразу выпущен под залог россиянин Игорь Данченко, который участвовал в составлении досье о связях Дональда Трампа с Россией. Его обвиняют в даче ложных показаний об источниках информации для того досье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Суд Восточного округа в штате Вирджиния отпустил Данченко под залог в 100 тыс долларов. Он должен в течение суток сдать свой паспорт. Никаких браслетов или других устройств слежения он носить не обязан, сообщает корреспондент Си-би-эс.

Профессиональный аналитик Игорь Данченко, постоянно живущий в США, арестован в рамках расследования спецпрокурора Джона Дарема, который выясняет, как во время президентской кампании 2016 года и после нее началось и развивалось расследование ФБР попыток России повлиять на исход выборов и предполагавшегося сговора окружения Трампа с Кремлем.

В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, сайт Buzzfeed опубликовал "досье Стила" — скомпилированный британцем Кристофером Стилом доклад, в котором Трамп и его окружение обвинялись в сознательном сотрудничестве с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.

Стил действовал по поручению компании Fusion GPS, которую, в свою очередь, наняла юридическая фирма, представлявшая интересы штаба его соперницы Хиллари Клинтон. Большинство из утверждений из досье Стила и сегодня остаются недоказанными; некоторые оказались ложными.

Игорь Данченко был одним из источников Стила, и в 2017 году сотрудники ФБР несколько раз допрашивали его, пытаясь выяснить, насколько можно верить докладу.

Согласно обвинительному заключению, Данченко в этих беседах солгал об источниках своих сведений о контактах соратников Трампа с россиянами.

Во-первых, утверждает спецпрокурор Дарем, Данченко отрицал знакомство с не названным в обвинении по имени руководителем американской PR-фирмы, очень близким к верхушке Демократической партии — хотя, по сведениям спецпрокурора, Данченко получил часть информации (или дезинформации) от него или через него, зная притом о его близости к Хиллари Клинтон.

Во-вторых, Данченко заявил, что получил часть информации от человека, который говорил с ним инкогнито, но которого он опознал как председателя Российской-американской торговой палаты. Спецпрокурор уверен, что этого не было.

Адвокат Данченко дал понять, что его подзащитный не намерен признавать вину, хотя официально свою позицию он пока не заявил. Прокурор в зале суда сказал, что в случае обвинительного приговора россиянину грозит до пяти лет тюрьмы за каждый из пяти эпизодов дачи ложных показаний, сообщает агентство Рейтер.

Расследование против расследования

Вопрос о вмешательстве российских спецслужб и подконтрольных им хакеров в ход предвыборной кампании в США в 2016 году был предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое продолжалось около двух лет с весны 2017 года.

В начале 2019 года Мюллер пришел к выводу, что вмешательство со стороны России было, а сговора с Трампом — не было. В то же время Мюллер отметил противодействие Трампа расследованию.

Через считанные недели тогдашний генеральный прокурор США, союзник Трампа Билл Барр, поручил прокурору Джону Дарему изучить обстоятельства, при которых ФБР начало свое расследование версии о сговоре Трампа с Россией, и особенно — не было ли в этом признаков политической ангажированности и желания навредить республиканцу. Сам Трамп постоянно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм".

Незадолго до выборов 2020 года Барр придал Дарему статус специального прокурора (такой же, какой был у Мюллера), что обеспечивает ему большую самостоятельность и осложняет (хотя и не исключает полностью) его увольнение, если у нынешней администрации возникнет такое желание.

Данченко стал третьим человеком, которому Дарем предъявил обвинения за два года своего расследования. Один из них, юрист из минюста, признал вину в изменении текста имейла, использованного затем для обоснования судебного постановления о прослушивании советника Трампа. Еще один юрист обвиняется в даче ложных показаний ФБР по вопросу, лишь косвенно связанному с главной темой расследования; он оспаривает эти обвинения.

В прошлом году газета Wall Street Journal по итогам собственного расследования объявила, что часть компромата на окружение Трампа Данченко, возможно, получил от своей землячки, работавшей в то время на Кипре Ольги Галкиной, а та, как намекала газета, просто сочинила большую часть этого компромата.

Уроженец Перми и гражданин России 43-летний Игорь Данченко уже около 20 лет живет в США, там же получил магистерскую степень в политологии в дополнение к российскому диплому юриста и в последние годы профессионально занимался аналитикой и due diligence для разных проектов, связанных с Россией и соседними странами.